Landkreis: Verwaltung warnt vor Gammelfleisch aus Automaten

Landkreis - Die Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz des Landkreises Harburg warnt vor dem Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren aus drei Verkaufsautomaten in Seevetal-Hittfeld und Rosengarten-Nenndorf. Lebensmittelkontrolleure hatten die drei Automaten nach einer Verbraucherbeschwerde kontrolliert.

Zunächst stellten sie unzureichend oder gar nicht gekennzeichnete Waren sowie auch Produkte fest, deren Mindesthaltbarkeitsangaben irreführend oder abgelaufen waren. Die anschließende mikrobiologische Beprobung im Labor ergab, dass die Produkte verdorben und für den Verzehr durch den Menschen ausdrücklich nicht geeignet sind. Sie sollten weder roh noch erhitzt verzehrt, sondern am besten entsorgt werden.

Betroffen sind Zwiebelmettwurst, Schweinefiletspieße im Café Paris, Rindermedaillons in Trüffelmarinade, Grillbauch, grobe Bratwurst, Cordon Blue vom Strohschwein, Schnitzel vom Strohschwein in Panade und Nürnberger Würstchen aus den Verkaufsautomaten an den Standorten In der guten Zeit 19 und Helmstorfer Straße 78 (beide Hittfeld) und Bremer Straße 12, die in Nenndorf gekauft werden konnten. Die Produkte aus allen drei Automaten wurden auf Anordnung der Kreisverwaltung aus dem Verkehr gezogen, die betroffenen Produkte wurden entsorgt und die Verkaufsautomaten außer Betrieb gesetzt. wg