Featured

Leuchtendes Gelb, soweit das Auge reicht: Rapsfelder blühen in voller Pracht

Harburg – Leuchtendes Gelb, soweit das Auge reicht: Bereits jetzt, wenige Tage bevor der Wonnemonat Mai beginnt, hat vor den Toren Harburgs die Rapsblüte begonnen.

Zwischen Appelbüttel, Sieversen und Sottorf kann man sich in diesem Jahr wieder an besonders vielen blühenden Rapsfeldern erfreuen. In Niedersachsen wuchs die Anbaufläche der vielseitigen Ölfrucht für die Ernährungsindustrie um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Eines der Felder befindet sich dieses Jahr auf Harburger Gebiet: Auch am Vahrendorfer Stadtweg, gegenüber der Revierförsterei Eißendorf gibt’s das gelbe Farbspektakel zu bewundern.

Für die Ernte 2025 wurde nach Info des Statistischem Bundesamt bundesweit auf rund 1,11 Millionen Hektar Raps ausgesät - 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wer dieses spektakuläre Farbenspiel der Natur genießen möchte, sollte sich beeilen: Diese Pracht ist immer nur einige Wochen zu bestaunen.