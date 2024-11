Featured

Lichterglanz und Mandelduft: In wenigen Tagen beginnt der Weihnachtsmarkt

Harburg – Lichterglanz, Mandelduft und Köstlichkeiten: Am Donnerstag, 21. November, öffnet der Harburger Weihnachtsmarkt. Um 18 Uhr geben Anne Rehberg und der stellvertretende Bezirksamtsleiter Dierk Trispel den Startschuss für das Vergnügen vor dem Harburger Rathaus. Glühwein und Karussellfahrten gibt es am Eröffnungstag bereits ab 11 Uhr.

Bis zum Sonntag, den 29. Dezember, dürfen sich die Besucher auf Lichterglanz, Mandelduft und kulinarische Köstlichkeiten freuen. Bastelaktionen, Handwerkskunst, Märchen, Punsch und viel Musik: Der Weihnachtsmarkt überzeugt durch sein familienfreundliches Ambiente und Programm. Zudem ist das Harburg-Marketing mit vielen Aktionen wie der Kulturbühne und Kinderprogramm ein fester Bestandteil auf dem Weihnachtsmarkt.

Organisatorin Anne Rehberg betont: „Das Wichtigste und Kostbarste in unserem Leben ist die Zeit, die wir mit Freunden und Familie verbringen. Der Weihnachtsmarkt bietet eine Gelegenheit, um abzuschalten und die digitale Welt hinter sich zu lassen.“

Neu in diesem Jahr ist der maritime Aspekt, der die Verbindung zwischen der Harburger City und dem Binnenhafen thematisiert. So gibt es erstmals einen Auftritt der „Elbjungs“ (21. Bis 24 November) mit maritimer Mode. Auch das neue Geschäft „Glühwein Ahoi“ und ein Stand mit Flammlachs greifen das maritime Thema auf. Außerdem gibt es einen neuen Bratwurststand. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben, betont Anne Rehberg.

Ein Höhepunkt für Familien ist der Besuch von Frau Holle am Samstag, 8. Dezember, um 17.30 Uhr. Sie schüttelt ihre Betten aus den Fenstern des festlich beleuchteten Rathauses, wobei Schneeflocken und goldene Schokoladentaler auf die Besucher herabrieseln.

Auch die Nikolausstiefel-Aktion für Kindereinrichtungen erfreut sich großer Beliebtheit: Am 5. Dezember geben die Kinder ihren Stiefel am Kinderkarussell ab und erhalten ihn, vom Nikolaus persönlich gefüllt, am nächsten Tag ab 15 Uhr wieder zurück.

Jeden Dienstag und Mittwoch werden ab 16.30 Uhr Märchen vorgelesen. Am 1. und 15. Dezember um 15 Uhr lädt das Kasperletheater zu einer weihnachtlichen Vorstellung ein. Weitere Highlights für Kinder sind Bastelaktionen, auch mit dem Archäologischen Museum, das Verzieren Hamburgs größten Lebkuchenhauses, die Weihnachtsmann-Sprechstunden, Stockbrotbacken und die Besuche von Olaf, dem Schneemann. Tägliche Überraschungen für Kinder auch beim Harburger Adventskalender für Kinder. Jeden Abend wird das enthaltene Geschenk unter den anwesenden Kindern verlost.

Die Kunst-, Handwerks- und Designhütten laden mit vielfältigen Angeboten zum Stöbern ein. Die Besucher können Keramik aus Litauen, handgenähte Kinderbekleidung, Airbrush-Kunst, historische Ansichten von Harburg, Edelstahlschmuck und handgefertigte Kerzen entdecken. Das Angebot wechselt fast wöchentlich.

Zur musikalischen Untermalung des Marktes gehört das tägliche Konzert der Turmbläser aus den Rathausfenstern ab 30.November. Eine besondere Tradition ist das gemeinsame offene Singen bei „Harburg singt“: Am Sonntag, den 8. Dezember, lädt Chorleiter Peter Schuldt die Besucher vor das Rathaus. Mit dabei hat er mehrere Solisten aus dem Gospeltrain.

Neben süßen Brotaufstrichen und Likören von Ingrid Waldheim, die mit ihren hausgemachten Fruchtaufstrichen und Likören alle Genießer begeistert, wird auch Chocolatière Astrid Thal wieder mit ihren einzigartigen Kreationen vertreten sein.

Der Weihnachtsmarkt verabschiedet sich am Sonnabend, 28. Dezember, um 18 Uhr mit einem großen Feuerwerk, das vom Dach der Harburg Arcaden gezündet wird.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11 bis 21.30 Uhr, Sonntag: 13 bis 21.30 Uhr; Am Totensonntag, 24. November, öffnet der Markt erst um 17 Uhr Der Markt ist am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.