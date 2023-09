Lila Blütenzauber im Hochsommer: Jetzt wird es wieder richtig heiß

Harburg – Es wird nochmal richtig heiß in Harburg Stadt und Land: Bereits am heutigen Mittwoch klettert das Thermometer am Nachmittag auf über 30 Grad. Und am Donnerstag wird es noch heißer: Die Meteorologen gehen davon aus, dass die 35 Grad-Marke geknackt wird. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits eine Hitzewarnung herausgegeben. Am Freitag wird es wieder deutlich kühler.

Passend zum Sommer liefert die Natur ein Farb-Spektakel (Foto oben): Auf einigen Feldern rund um Harburg – wie auf unserem Foto am Wanderweg zwischen Kiekeberg und Wildpark - blüht es derzeit herrlich lila. Es handelt sich dabei um die Phazelie, auch Büschelschön oder Bienenfreund genannt. Phacelia ist eine beliebte Honigpflanze und zieht auch Bienen an, die als Bestäuber für die Pflanzen in der Umgebung dienen können. (cb)