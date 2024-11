Featured

Lions-Tage im Phoenix-Center: Gewinnen und Schlemmen für den guten Zweck

Harburg – Gewinnen, Schlemmen und Gutes tun: Am kommenden Wochenende, Sonnabend, 2., und Sonntag, 3. November – dem Harburger Supersonntag mit Kulturtag und Shopping -, finden wieder die Lionstage im Phoenix-Center statt. Bereits zum 17. Mal laden die drei Harburger Clubs Harburger Berge, Harburger Altstadt und Harburg Hafen mit großzügiger Unterstützung des Phoenix-Centers in das Shopping-Center ein.

Der Erlös geht immer an einen guten Zweck. In den vergangenen Jahren kamen bei den Lionstage Spendensummen in Höhe von bis zu 20.000 Euro zusammen.

Den Besuchern wird an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten: Eine Tombola mit über 2000 Gewinnen zugunsten der sozialen Projekte. Unter anderem warten Fahrräder, hochwertige Elektrowerkzeuge, elektronische Geräte und viele weitere großartige Preise. Die Gewinnchance liegt bei 1:3. Zudem gibt es ein Glücksrad mit vielen netten Kleingewinnen.

Immer ein Genuss ist der große Schlemmerstand mit vielen selbstgebackenen Torten, Kaffee & Kuchen sowie frisch gebackenen Waffeln. Kinderschminken durch Mitarbeiter des Kennedyhauses und ein Bühnenprogramm unter anderem mit den Shantychor „De Tampentrekker“, der Ballettschule Zimmermann, dem Puppentheater „No Bones“ und vielen mehr.