Live aus Harburg: NDR eröffnet Pop-Up-Studio in der Bremer Straße

Harburg – Voriges Jahr gab es ein gratis Konzert mit Michael Schulte - diesen Sommer kommt der NDR mit einem Pop-Up-Studio in der Bremer Straße 3, zwischen Sama-Markt und Friseur, hat das Landesfunkhaus Hamburg Sonnabend ein temporäres Studio eröffnet.

Noch näher an den Menschen im Stadtteil - für dieses Ziel haben NDR 90,3, das Hamburg Journal und die digitalen Angebote von NDR Hamburg in einem leerstehenden Geschäft das Pop-Up-Studio in der Fußgängerzone eröffnet.

NDR 90,3 Moderation Maren Bockholdt war bei der Eröffnung vor Ort, schnackte mit den Harburgern und verteilte an die ersten Besucher gratis Eis. Beim Glücksraddrehen konnten verschiedene Preise gewonnen werden.

Bis Ende August wird aus dem Studio gesendet. Geöffnet ist montags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Es soll an jedem Werktag eine Aktion stattfinden, vom 15. bis 19. Juli meldet sich etwa NDR 90,3 Nachmittagsmoderator Stephan Heller täglich aus Harburg und präsentiert die komplette Sendung aus dem temporären Studio.

„Neben den Sendungen wollen wir aber auch mit den Harburgern und den Menschen aus den umliegenden Stadtteilen ins Gespräch kommen“; sagt Hendrik Lünenborg, Direktor des Landesfunkhauses Hamburg.