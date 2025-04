Featured

Müllabfuhr vor und nach Ostern verschoben: Dann werden die Tonnen geleert

Harburg - Der Frühling hält langsam, aber sicher Einzug und damit naht auch Ostern. Die anstehenden Feiertage bedeuten, dass es zu Terminverschiebungen bei der Müllabfuhr kommt.

Und zwar kommt die Müllabfuhr in der Woche vor Ostern einen Tag früher als üblich, in der Woche nach Ostern kommt sie einen Tag später. Die Recyclinghöfe bleiben an den Feiertagen und auch am Sonnabend vor Ostern, 19. April, geschlossen.

