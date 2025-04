Featured

Müllsäue schlugen wieder zu: Autoreifen und Unrat neben Pferdewiese gekippt

Ehestorf – In der ländlichen Idylle von Ehestorf haben am Wochenende die Müllsäue zugeschlagen. Auf dem kleinen Auslugs-Parkplatz in der Straße Am Kiekeberg – idyllisch gelegen auf der Wanderroute zwischen Kiekeberg-Museum und Wildpark Schwarze Berge direkt an einer Pferdewiese – haben unbekannte Täter das Wochenende genutzt, um ihren Unrat abzuladen.

Mehrere alte Autoreifen, Holzplatten, Sonnenschirm-Ständer und mehrere große Müllsäcke mit weiterem Unrat wurden dort einfach abgeladen. Ist ja auch einfacher, als den Unrat beim Recyclinghof abzugeben.

Leider kein Einzelfall: Immer wieder kommt es zu illegalen Müllablagerungen in Harburg Stadt und im Landkreis, Das ist kein Kavaliersdelikt: Wer bei dieser Art der Ordnungswidrigkeit erwischt wird, muss mit mindestens 250 Euro Bußgeld rechnen. Die Kosten für die Entsorgung muss jetzt die Allgemeinheit bezahlen.