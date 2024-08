Featured

Malen und Shoppen für den guten Zweck: 850 Euro für die Arche-Harburg

Harburg - Beim beliebten Kulturevent „Sommer im Park“ 2023 hatten die rund 3.000 Besucher die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Harburger Stadtmaler Ralf Schwinge zwei Kunstwerke zu gestalten. Diese wurden Rahmen einer stillen Auktion für jeweils 100 Euro an die beiden Marmstorfer Viktoria und Nico Ehlers sowie Sabine Kunz von Kunz Hörsysteme versteigert. Insgesamt konnten also 200 Euro für die ARCHE im Harburger Phoenix-Viertel gesammelt werden.

Neben dieser jährlichen Auktion sammelt der Harburg Marketing e.V. ganzjährig in der Harburg Info, Hölertwiete 6, Spenden für die Arche, indem die „Hamburg Skyline“-Artikel verkauft werden. Becher, Schalen, Schlüsselanhänger und weitere Artikel mit Hamburg Motiv sind hier ein beliebtes Souvenir für Bürger und Touristen. Die Produkte werden von dem Harburger Unternehmen Cargo SEAL GmbH zur Verfügung gestellt. Aus den Verkäufen in den Jahren 2023 und 2024 konnten 650 Euro gesammelt werden.

Am Mittwochabend gab es viele glückliche Gesichter in der Hölertiwete: Das Team um Antonia Marmon übergab den Spendenscheck über 850 Euro an Tobias Lucht von der Arche, der gemeinsam mit einigen Kindern zur Scheckübergabe kam.

Das Geld kann die Arche sehr gut gebrauchen, denn die Einrichtung, die sich täglich um viele Kinder im Phoenix-Viertel kümmert, ist auf Spenden angewiesen.

„Wenn Harburger Initiativen und Unternehmen etwas für Kinder und Jugendliche im Stadtteil tun, freut uns das besonders. Die Kids der Arche werden mit vielen Angeboten, wie kostenfreien Mahlzeiten, Ferienfreizeiten, Sport- und Kreativangeboten, Lernförderung und Hilfen bei der Berufsorientierung über viele Jahre mit verlässlichen Bezugspersonen begleitet“, sagte Tobias Lucht.