Malia Emilia ist das Neujahrsbaby 2025 des Landkreises Harburg

Winsen - Das erste Baby 2025 im Landkreis Harburg wurde am Neujahrsmorgen im Krankenhaus Winsen geboren. Mit einem Gewicht von 3.415 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern erblickte die kleine Malia Emilia um 5.37 Uhr das Licht der Welt.

Ihre Eltern, Mandy Kaps und ihr Mann Steffen Kaps aus Lüneburg sind überglücklich, ihr zweites Kind gesund in den Armen halten zu können. Voller Freude wurde der Familienzuwachs bereits von der großen Schwester im Krankenhaus begrüßt. Zuhause warteten sehnsüchtig die Großeltern sowie die Kater Miro und Gnomi auf ihr neues Familienmitglied.

Das Besondere in diesem Jahr: Die stolze Mama arbeitet selbst im Krankenhaus Winsen als Intensivpflegekraft auf der ITS. „Es ist das erste Mal in den vergangenen über zwanzig Jahren, dass eine Kollegin das Neujahrsbaby zur Welt gebracht hat“, sagt Dr. Johannes Klemm, Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. „Wir freuen uns alle sehr mit ihr.“

Begleitet wurde die Geburt von Hebamme Jutta Hau und dem Arzt Dr. Felix Elger.