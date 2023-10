Markthändler sauer: Neue Markttoilette bekommt keine Toilettenfrau

Harburg –Wenn der Neubau am Sand demnächst fertig ist, sollen die öffentlichen Toiletten und das Büro des Harburger Wochenmarktes ebenfalls hier untergebracht werden. Also etwa an den Ort, als früher die Markttoiletten unterhalb des ehemaligen Bolero-Gebäudes waren. Der Toiletten-Container, der jetzt auf dem Parkstreifen neben dem Wochenmarkt steht, soll dann außer Betrieb genommen werden.

Eigentlich eine gute Idee, aber die Sache hat einen Haken: Eine Toilettenfrau, die sich um die Sauberkeit der Markttoiletten kümmert, wird es nach dem Umzug an diesem Ort nicht mehr geben. Ein Plan, der den Wochenmarkt-Händlern überhaupt nicht gefällt.

Das Vorhaben wurde von der Stadtreinigung bestätigt: „Die neue Toilette wird kein festes Personal haben, sondern frequenzgereinigt werden“, bestätigte Andree Möller, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg, gegenüber harburg-aktuell.

Frequenzgereinigt bedeutet, dass keine Reinigungskraft permanent vor Ort ist, sondern in der Regel einmal am Tag eine Reinigungsfirma kommt. Sollte sich herausstellen, dass einmal am Tag nicht reicht, würden wir auf zweimal erhöhen.

Darüber sind die Markthändler sauer: „Es ist die letzte öffentliche Toilette, in Marktnähe. Alle anderen wurden bereits geschlossen. Sehr viele Menschen, die rund um den Sand Harburg während der Marktzeiten einkaufen, nutzen diese ebenso wie die Markthändler. Und die wird jetzt nicht mehr gereinigt. Das kann doch nicht sein“, sagt Markthändlerin Anuschka Blockhaus.

Außerdem fügt sie hinzu: „Im Umgang mit Lebensmitteln sollte die Hygiene im Vordergrund stehen. Das kann ohne Reinigungskraft nicht der erwartete Standard sein, deshalb muss eine Reinigungskraft vor Ort bleiben.“

Darüber sind sich alle Markthändler einig und haben eine Unterschriftenaktion gestartet. An den Marktständen werden Unterschriften-Listen ausgelegt, in die sich Kunden, Händler und Bürger eintragen können. Anuschka Blockhaus: „Wir bitten die zuständigen Behörden das Vorhaben, das Reinigungspersonal der Markttoilette abzuschaffen, noch einmal zu überdenken.“ cb