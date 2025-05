Featured

Marmstorf feiert Maifest im Dorf: Viele Besucher beim Aufstellen des Maibaums

Marmstorf – Gelungenes Spektakel am Maifeiertag in Marmstorf: Bei bestem Wetter fand am Donnerstag auf dem Nova-Parkplatz die zweite Auflage vom „Maifest im Dorf“ statt. Und der Mix aus Budenstadt, Musik und Aufstellen des Maibaums kam gut an.

Zum zweiten Mal wurde am 1. Mai das Aufstellen des Maibaums in Marmstorf mit dem „Maifest im Dorf“ zelebriert. An gut einem Dutzend Stände gab es Kulinarik, Blumen, Kunsthandwerk, Kinderschminken und rasante Rennen für Kinder mit der großen Carrera-Bahn. Alle Angebote für die Kinder waren erneut kostenlos.

Das lockte viele Besucher an, die natürlich dem Höhepunkt mit Spannung erwarteten: Im Hamburger Süden gibt es nur noch in Marmstorf die Tradition des Maibaum-Aufstellens.

Begleitet von zünftiger Musik des Spielmannszuges trugen mehrere Starke Männer den knapp 12 Meter langen und fast 80 Kilogramm schweren Maibaum aus dem Winterlager zum Dorfplatz, wo er mit vereinten Kräften aufgestellt wurde. Einen Monat lang wird er nun mit seiner flatternden Krone dort stehen bleiben – dann geht’s wieder zurück ins Winterlager.

Anschließend wurde beim Maifest mit Musik der Samba-Trommler und Tanzeinlagen der Line-Dancer – beide vom Grün-Weiss-Harburg - weitergefeiert.