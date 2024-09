Featured

Marmstorf: Schlaglöcher am Zugang zum Stadtpark werden beseitigt

Marmstorf – Der Zugang zum Harburger Stadtpark am Nymphenweg in Marmstorf hat es in sich: Tiefe Schlaglöcher und staubiger Untergrund waren für viele kein Vergnügen, wenn sie zu Fuß mit Kinderwagen oder mit dem Rad in den Park wollten.

Doch damit ist bald Schluss: Der betroffene Bereich wird erneuert und asphaltiert. Während der Maßnahme, die am Anfang der Woche begonnen wurden, wird der betroffene Bereich vom Parkeingang am Nymphenweg bis zum Rundweg um die Außenmühle voll gesperrt.

Die Zufahrt in den Harburger Stadtparkt ist für Besuchende während der Zeit der Arbeiten nicht möglich. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Bauarbeiten werden je nach Witterungsverlauf etwa sechs Wochen dauern.