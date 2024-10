Featured

Mehr zum Thema Harburger Kneipen: Klönschnack in der Geschichtswerkstatt

Harburg - Nachdem die Geschichtswerkstatt Harburg in den vergangenen Jahren zwei Broschüren über Harburger Lokale der Vergangenheit und Gegenwart herausgebracht hat, gibt es nun Gelegenheit, in einen Klönschnack alles, was einem zu dem Thema so eingefallen ist, zur Sprache zu bringen. Wie berichtet, waren die beiden Broschüren über die frühere Kneipenhochburg Harburg ein voller Erfolg.

Nun soll das interessante Thema in einem Klönschnack vertieft werden. "Was wurde falsch dargestellt, was hat besonders gefallen und vor allem: Worüber wurde bisher nicht berichtet, und warum? Es gab und gibt doch so viele Kneipen mit den interessantesten Namen, wie etwa Zum weißen Rössl, Schauburg, Eulenspiegel, Zur Flora, Wallhalle, Zur Turnerklause, Zur Lohmühle – und auch einer interessanten Geschichte?“, sagt Klaus Barnick von der Geschichtswerkstatt.

Der Klönschnack findet am Freitag, 25. Oktober, im ersten Geschoss der Fischhalle am Kanalplatz statt. Los geht’s um 17 Uhr.