Mit Herz und Hand für die Region: Erster Social-Day der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Harburg - Anderen helfen, neue Erfahrungen sammeln und Wertschätzung erfahren - 86 Mitarbeiter beteiligten sich beim ersten Social Day der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Unter dem Motto "Mit Herz und Hand für die Region" unterstützten sie einen Tag lang verschiedene soziale und kulturelle Einrichtungen im Geschäftsgebiet.

Dazu gehörten Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen, Kindertagesstätten, Flüchtlingsunterkünfte, Tierheime oder Museen. Beschäftigte aus allen Bereichen der Sparkasse, aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft wie auch den internen Abteilungen, nahmen am Social Day teil.

Darunter auch der Vorstandsvorsitzende Andreas Sommer und Vorstandsmitglied Frederik Schröder. Andreas Sommer unterstützte in der ViaNova in Buchholz, einer Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg mit angebundenem Sozial-Kaufhaus. Seit 2006 ist sie die erste berufliche Rehabilitationseinrichtung dieser Art im Landkreis Harburg.

"Ich bin dankbar, dass ich Menschen kennenlernen durfte, die mit ihren individuellen Schicksalen wirklich großartig umgehen und solche, die sie dabei mit großer Bereitschaft unterstützen. Ein solcher Tag erdet einen und zeigt einmal mehr, wie wichtig Engagement in unserer und für unsere Gesellschaft ist", sagt Andreas Sommer.

Frederik Schröder arbeitete gemeinsam mit einigen Kollegen in einer Flüchtlingsunterkunft des AWO Kreisverbands Harburg-Land in Bendestorf. Mit Spaten, Harke und Schaufel machte sich die Gruppe daran, ein Frühbeet im Garten zu errichten. "Das war ein echter Perspektivwechsel. Gemeinsam mit Geflüchteten, die seit Oktober erst in Deutschland sind, haben wir im Garten gearbeitet und ein Gemüsebeet angelegt. Dieser Tag hat mir gezeigt, dass es manchmal nur eine gemeinsame Aufgabe braucht, um Barrieren abzubauen."

Insgesamt zehn Organisationen aus dem Landkreis Harburg und der Stadt Buxtehude hatten sich angeboten, die mehr als 80 Mitarbeitenden der Sparkasse in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Und dass dieser Tag bei manchem eine nachhaltige Wirkung hinterlassen hat, zeigt sich am Beispiel von Azzam Najjar, Finanzberater im Beratungscenter Hittfeld. Er hatte den Tag über im sozialen Kaufhaus der ViaNova in Buchholz verbracht und nach den Erfahrungen des Social Days hat er sich entschlossen, sich weiterhin ehrenamtlich in der ViaNova zu engagieren.