Mit Lotto King Karl und Stefan Gwildis: Jetzt Tickets für Sommer im Park sichern

Harburg - Der Countdown läuft – noch 48 Tage bis zum „Sommer im Park 2024“! Voller Vorfreude verkünden die Veranstalter das diesjährige Bühnenprogramm: Neben vielen Künstlern unterschiedlicher Genres können sich die Harburger auf zwei Highlights freuen: Die Publikumslieblinge Stefan Gwildis (mit Piano und Streichern) und Lotto King Karl (und die Barmbek Dream Boys) kommen nach Harburg.

Das Open-Air beginnt am Dienstag, 23. Juli, mit “Theater im Park“. Zunächst bringt das Harburger antikyno das lustige und lehrreiche Stück "Kommissar Pferd" auf die Bühne. Am Nachmittag folgt eine Inszenierung aus dem Harburger Theater, während am Abend erneut ein Stück vom antikyno Harburg „Mary Shelley‘s Monster“, für Spannung und Grusel sorgt.

Am Mittwoch, 24. Juli, wird es lustig, denn das Motto „Harburg lacht“ steht im Mittelpunkt des Tages. Für diejenigen, die die Aufführung des antikynos am Vorabend verpasst haben, bietet sich am Nachmittag eine weitere Gelegenheit dazu. Das Programm setzt sich fort mit gefühlvollen Balladen und energiegeladenem Akustikpunk der Hamburger Band „Waldgeist Kartell“. Am Abend sorgen fünf Hamburger Comedians für gute Laune und Unterhaltung für Alle.

Deutschen Soul kann man am Donnerstag, 25. Juli, auf der Freilichtbühne live erleben. Den Auftakt macht das Singer-Songwriter und gleichzeitig Vater-Tochter Duo „Lena & Andreas“, gefolgt von einem Folk-Pop-Auftritt von „Tramper“ und der deutschen New Folk Akustik-Band „Pockets Full of Change“. Den krönenden Abschluss des Abends übernimmt Stefan Gwildis - BUNT Live mit Piano und Streichern“.

Am Freitag, 26. Juli, heißt es „Harburg rockt!“. Die Besucher können sich auf Blues-Rock der „Delta Doppelkorn Bluesband“ freuen, gefolgt von Country-Rock von „Dennis Adamus” und Band. Am Abend heißt es dann endlich wieder „Hamburg, meine Perle...“, denn ein ganz besonderes Highlight erwartet die Gäste mit dem Auftritt von „Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys“.

Am Samstag, 27. Juli, geht die musikalische Reise weiter. Das Motto „Gutes aus dem Süden“ steht im Fokus, mit einem vielseitigen Harburger Programm, das mit der Vorführung „Mary Shelley‘s Monster“ des antikynos beginnt. Es folgt eine breite Palette von Rock, Balladen und Party mit Auftritten der Bands „Skampi“ und „Am besten Morgen“. „Johnny808“ verwöhnt die Besucher mit etwas R'n'B, gefolgt von den Harburger Hip-Hoppern „Lasko & Basic47“. Am späten Abend startet die schillernde „Glitter Gewitter“-Party und sorgt für ausgelassene Partystimmung mit Musik der 80er und 90er Jahren sowie aktuellen Charts.

Das Kultur-Open-Air findet seinen Abschluss am Sonntag, 28. Juli mit einer „Blues Matinée“. Die Blues- und Country-Sänger der „Lacey's Musicstore Band“ eröffnen den Tag, gefolgt von den „Sunset Mavericks“. Am Nachmittag können sich die Besucher auf die Blues-Combo von „Abi Wallenstein und Gäste“ freuen. Abschließend bringt das Harburger antikyno Frankensteins Geschichte auf die Bühne.

Um noch mehr Menschen zu ermöglichen Teil des „Sommer im Park 2024“ zu sein, wird erstmalig das partizipative Preismodell „pay what you want“ angeboten. Die Besucher können selbst entscheiden, welchen Eintritt sie zahlen möchten und wie viel ihnen die Kultur wert ist. Trotz des Modells gibt es aber auch die Möglichkeit, vorab Tickets in drei Preisklassen zu erwerben. 5 Euro kostet das „Am-Ende-des-Geldes-ist-noch-so-viel-Monat-übrig“-Ticket, 10 Euro das „Standard-Ticket“ und 20 Euro das „Supporter-Ticket. Die Konzerte der Künstler „Lotto King Karl und die Barmbek Dream Boys“ sowie „Stefan Gwildis – BUNT! Live mit Piano und Streichern“ sind nicht Teil des Preismodells, es erfolgt ein separater Ticketverkauf. Der Vorverkauf startet ab sofort.

Weitere Informationen zum Programm: www.sommer-im-park-harburg.de

Zu den Tickets: www.sommer-im-park-harburg.de/tickets/

Ticketvorverkaufsstelle: Harburg Info, Hölertwiete 6, 21073 Hamburg, Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.