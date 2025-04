Nach über fünf Jahren Pause: Im Waldkindergarten gibt’s wieder einen Flohmarkt

Appelbüttel – Endlich ist es wieder so weit: Im Waldkindergarten Harburg wird am 12. April ein Flohmarkt für Kinder- und Babysachen statt. Der letzte Flohmarkt im Awo-Waldkindergarten am Vahrendorfer Stadtweg fand in Appelbüttel noch vor Corona statt - ist also schon einige Jahre her.

Die Flohmarkt-Stände sind bereits seit Wochen ausgebucht. Die Besucher erwartet von 10 bis 14 Uhr also eine große Auswahl an gebrauchten Artikeln an mehr als 17 Ständen.

Neben den Verkaufsständen direkt am Waldrand wird es Kaffee und Kuchen geben. Das zusätzliche Highlight: Es gibt Pizza aus dem Steinofen.