Featured

Neue Mähroboter für den Sportplatz des TSV Winsen: Sparkasse spendet 5.000 Euro

Winsen - Sie sind modern, leise, CO2-effizient und arbeiten autonom. Zwei neue Mähroboter sind jetzt die Arbeitstiere auf dem Jahnplatz des TSV Winsen, sie ersetzten den großen defekten Spindelmäher. Möglich gemacht hat die Anschaffung unter anderem eine Spende der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Höhe von 5.000 Euro, auch die Stadt Winsen beteiligte sich an den Kosten. "Damit machen wir den Schritt weg vom Motormäher, um Lärm zu reduzieren und CO2-Emissionen zu verringern", sagt die TSV-Vorsitzende Dagmar Luhmann.

Die Anfrage für einen Zuschuss stieß bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude auf offene Ohren. "Als Sportförderer Nr. 1 unterstützen wir die Sportvereine in unserer Region grundsätzlich. Wir versuchen bei den Förderungen aber immer auch, nachhaltige Projekte zu fördern", sagte Silke Heitmann, Regionalleiterin der Sparkasse.

So wurden 5.000 Euro zu den 80.000 Euro Anschaffungskosten dazugegeben. Auch die Stadt Winsen steuerte 16.000 Euro bei, schließlich gilt es im Sportzentrum des TSV Winsen gleich vier Sportplätze mit den neuen Mährobotern in Stand zu halten.

Silke Heitmann ließ es sich nicht nehmen, die Mähroboter auf dem Platz in Aktion zu sehen und somit buchstäblich ihrer Bestimmung zu übergeben. Was Dagmar Luhmann besonders herausstellte, ist, dass es bei der Förderung der Sparkasse einfach und unkompliziert von statten ging. "Ich habe einen einfachen Online-Antrag gestellt und sehr schnell eine Förderzusage erhalten. So macht Zusammenarbeit einfach Spaß."

Der TSV Winsen hat auch schon weitere Projekte im Blick. "Wir starten im nächsten Jahr mit der Solaranlage und produzieren dann unseren eigenen Strom", berichtet Dagmar Luhmann. So wird das Rasenmähen auf dem Jahnplatz noch "grüner".