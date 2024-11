Featured

Neue Räume für Musik und Kunst: Aus Karstadt soll kreative „SuedStadt“ werden

Harburg – Wird aus dem ehemaligen Karstadt-Gebäude eine kreative „SuedStadt“? Das zumindest hofft das Netzwerk SuedKultur, das Neue Räume für Musik und Kunst im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus schaffen will.

Nachdem Karstadt im Juni 2023 seine Harburger Filiale geschlossen hatte, sah es zunächst nach einen sehr langen Leerstand aus. Doch im April 2024 wurde das ehemaliges Karstadt-Warenhaus in Harburg an die Stadt übergeben: Der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) und der Eigentümer des ehemaligen Karstadt-Warenhauses in Harburg hatten sich außergerichtlich über den Erwerb des Geländes geeinigt.

Und nun kommt anscheinend Schwung in die Sache: Bis 2032 soll es eine Zwischennutzung geben. Bei der Eröffnung der Schaufenster-Galerie sicherte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel im Oktober Museums-Chef Rainer-Maria Weiss eine Finanzspritze in Höhe von 300.000 Euro zu, damit das Projekt des Stadtmuseums und einen Multifunktionsraum, der vielfältig genutzt werden soll, zu Beginn des neuen Jahres umgesetzt werden kann.

Und auch SuedKultur macht bereits Nägel mit Köpfen: „Das Netzwerk SuedKultur aus dem Hamburger Süden sucht gemeinsam mit dem Rockbüro Hamburg nach kreativen Köpfen, die dringend benötigte Räume für ihre künstlerische Arbeit suchen“, teilte SuedKultur am Dienstag mit. Im Fokus stehen insbesondere Musiker aller Genres, von Bands über Ensembles bis hin zu Chören.

Aber auch bildende Künstler sollen von diesem Projekt profitieren. Insbesondere Maler sind „herzlich eingeladen, sich zu melden“. Die vorhandenen Flächen würden ausreichend Platz für Ateliers bieten und könnten damit die kreative Arbeit und einen inspirierenden Austausch unter Künstlern ermöglichen.

„Ein neue, kreative „SuedStadt“ im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus bietet ein enormes Potenzial, um diese dringend benötigten Räume zu schaffen. Die Räumlichkeiten könnten bis etwa 2032 genutzt werden und würden somit eine langfristige Perspektive für die Kulturszene im Süden Hamburgs bieten“, so Jan Schröder, Sprecher von SuedKultur.