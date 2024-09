Featured

Neuenfelde: Vier Kai-Krane verschwinden vom ehemaligen Werft-Gelände

Neuenfelde - Die vier Kai-Krane der Sietas-Werft sollten eigentlich unter Denkmalschutz gestellt und so an dem Standort erhalten werden. Doch daraus wird nichts. Zwar hatte die Kulturbehörde die vier von Liebherr gebauten Krane am Mittwoch unter Denkmalschutz gestellt. Doch da waren sie bereits vom Insolvenzverwalter veräußert worden. Der neue Eigentümer hatte sie weiterverkauft. Teilwiese war schon mit der Demontage begonnen worden.

Am Montag wurde entschieden, dass der Verkauf rechtens ist und wie geplant durchgeführt werden kann. Damit werden die vier Krane bald verschwunden sein.

Nicht betroffen ist der große, weithin sichtbare Portalkran auf dem ehemaligen Werftgelände. Für ihn gilt der Denkmalschutz. Er bleibt somit erhalten. zv