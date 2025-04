Featured

Neuer Ponyhof für Kita Glüsingen: Sparkasse spendet Holzpferd mit Kutsche

Glüsingen - Beim Betreten des Geländes des Kindertagesstätte Glüsingen fällt einem gleich das großzügige Außengelände ins Auge. Verschiedenste Spielgeräte laden die Kinder zum Spielen und Toben ein, Bewegung an der frischen Luft gehört fest zum Tageablauf. Jetzt soll das Außengelände um einen neuen Spielplatz erweitert werden, geplant ist ein Ponyhof aus natürlichen Holzelementen. Ein Highlight ist das neue Holzpferd mit einer Kutsche, die über eine Spende von der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Höhe von 2.500 Euro angeschafft werden konnte.

Rabea Scheidat und Fanny Henning von der Sparkasse Harburg-Buxtehude besuchten die Kita und freuten sich über das bunte Treiben rund um das neue Holzpferd. "Kinder spielen in der heutigen Zeit immer seltener draußen in der Natur. Dabei bietet sie vielfältige Möglichkeiten und fördert die gesunde Entwicklung der Kinder. Umso wichtiger ist es, naturnahe Spielangebote zu schaffen, so wie es die Kita Glüsingen macht. Wir freuen uns, dass wir hierzu einen Beitrag leisten konnten."

Vor drei Jahren hatte die Kita Glüsingen damit begonnen, den weitläufigen Außenbereich Schritt für Schritt neu zu gestalten und mit neuen Spielgeräten zu ergänzen. Viel Wert wurde dabei auf naturnahe Materialen gelegt, deshalb arbeitet man auch mit einem Spielplatzbauer zusammen, der genau dieses ermöglicht. "Uns ist wichtig, dass die Kinder regelmäßig an der Luft sind und ein vielfältiges Spielangebot zur Verfügung haben. Der geplante Ponyhof ist da eine tolle Ergänzung und die Pferdekutsche wird von den Kindern schon jetzt richtig gut angenommen", berichtet Anja Winter, Leiterin der Kita Glüsingen und dankte der Sparkasse Harburg-Buxtehude herzlich für die Unterstützung. Vervollständigt wird der Ponyhof durch einen Stall, ein weiteres Pferd und Hindernisse.

In der Kita Glüsingen werden rund 170 Kinder in drei Krippengruppen, fünf Elementargruppen und einer altersübergreifenden Gruppe betreut. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von Glüsingen über Meckelfeld und Maschen bis Fleestedt.