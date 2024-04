Neues Quartiersbüro im Phoenix-Viertel: Freitag wird es eröffnet

Harburg – Das Phoenix-Viertel hat viele Probleme. Unter anderem sorgen Kriminalität, illegales Glücksspiel, Gewaltdelikte und Kulturvereine mit kriminellem Hintergrund immer wieder für negative Schlagzeilen. Viele Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht – geholfen hat es bislang wenig.

Jetzt gibt es – wie berichtet - einen neuen Versuch, die Situation zu ändern: Zwei Quartiersmanager sollen sich um das Phoenix-Viertel kümmern. Lukas Gehring und Béatrice Barelmann von Tollerort wollen die Probleme im Quartier lösen.

Das Projekt wird in den kommenden fünf Jahren als Quartiersmanagement aus Fördermitteln des „Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere“ der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Höhe von 500.000 Euro finanziert.

Seit September haben die beiden Kümmerer mit ihrer Arbeit begonnen. Am Freitag wird das neue Quartiersbüro in der Reinholdstraße 5 eröffnet. Ab 15 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, sich über die Arbeit zu informieren.

„Das Stadtteilbüro ist ein Anlaufpunkt für die Probleme und Wünsche der Bewohner im Phoenix-Viertel. Gemeinsam mit den hier wohnenden Harburgern, der Quartiersarbeit von Tollerort, der Förderung durch den Stadtteilentwicklungsfond und allen beteiligten Behörden geht es darum, mehr Lebens- und Wohnqualität im Viertel zu schaffen“, sagt Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen.

Das Büro in der Reinholdstraße ist zudem mittwochs von 10.30 bis 13.30 Uhr und freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr besetzt. Neben den Sprechzeiten kann man dem Team Hinweise und Anliegen per Mail oder telefonisch mitteilen. Die Quartiersarbeit ist per Mail unter phoenix@tollerort-hamburg.de erreichbar. (cb)