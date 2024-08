Featured

Neuland Lions: Premiere für Cricket-Mannschaft aus Geflüchteten

Harburg – Die Neuland Lions, die neu gegründete Mannschaft des HTB, startet jetzt durch: Am Sonntag ab 10 Uhr treten die „Neuland Lions“ zu ihrem ersten offiziellen Turnier an. Das Besondere: Das Team ist die erste deutsche Cricket-Mannschaft im Ligabetrieb, die aus Geflüchteten besteht

Wie berichtet setzt sich die Mannschaft derzeit rein aus afghanischen Flüchtlingen zusammen, allesamt Bewohner der Flüchtlingsnotunterkunft des DRK-Harburg in Neuland und haben bereits in ihrer Heimat Cricket gespielt.

Am Sonntag startet das Team bei ihrem ersten offiziellen Turnier, bevor sie in der beginnenden Hallensaison ihre ersten echten Ligaspiele bestreiten. Ausgetragen wird das Turnier beim THCC Rot-Gelb Hamburg e.V. in Flottbek.

Die Spieler bezahlen ihre (ermäßigte) Vereinsmitgliedschaft selbst, fahren selbstständig zu Trainings und Spielen. Die Erstausrüstung wurde vom Verband Cricket Hamburg e.V. gespendet. Der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg übernimmt das Trikotsponsoring.

Jetzt fehlt den Sportlern nur noch eine Sache, um gut ausgerüstet den Spielbetrieb aufzunehmen: Für Feld- und Hallenschuhe wird noch ein Sponsor gesucht. Wer Interesse hat, die Neuland Lions zu unterstützen erreicht DRK-Fundraiserin Viktoria Ehlers per Mail unter v.ehlers@drk-harburg.hamburg