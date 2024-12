Featured

Nikolaus kam mit dem Schiff: Event im Binnenhafen lockte viele Besucher an

Harburg - Eine schöne Advents-Tradition wurde am Sonnabend im Harburger Binnenhafen fortgesetzt: Der Nikolaus kam, begleitet von einem Engel und mehreren Wichteln, nach einer langen Seereise nach Harburg, um den Besuchern des „Schwimmenden Nikolausmarktes“ - organisiert vom Museumshafen Harburg - einen Besuch abzustatten.

Auch in diesem Jahr lockte das Spektakel viele Besucher an: Mehrere hundert Kinder und ihre Eltern hatten sich am Lotsekai versammelt und erwarteten das Schiff. Pünktlich um 15 Uhr öffnete sich die Drehbrücke am Kanalplatz und die „Rotkehlchen“ steuerte – standesgemäß eskortiert von einem Boot der Wasserschutzpolizei - in den Kanal hinein.

Nikolaus wurde dieses Jahr gespielt von Mathias Krämer, in die Rolle des Engels schlüpfte Arne Tingel Theophil.

An Bord hatten sie einen riesigen Sack mit kleinen Geschenken für die Kinder. Der wurde in diesem Jahr allerdings nicht mit dem Gelben Kran, sondern mit der Takelage des Schiffes "Jonathan" entladen.

In diesem Jahr fand das recht aufwendige Spektakel nur am Sonnabend statt. Ob es im kommenden Jahr wieder an beiden Tagen stattfindet, steht noch nicht fest.