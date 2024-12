Featured

Spektakel im Binnenhafen: Nikolaus kommt mit dem Schiff nach Harburg

Harburg – Eine schöne Advents-Tradition im Harburger Binnenhafen wird auch in diesem Jahr fortgesetzt: Am Sonnabend, 7. Dezember, kommt der Nikolaus nach einer langen Seereise nach Harburg, um den Besuchern des „Schwimmenden Nikolausmarktes“ einen Besuch abzustatten. Allerdings kommt in diesem Jahr ausschließlich am Sonnabend, während er die vergangenen Jahre immer auch am Sonntag zu Gast war.

Gegen 15 Uhr wird er mit seinem Schiff am Lotsekai erwartet, um dort einen prall gefüllten Geschenkesack mit Süßigkeiten für die Kinder zu entladen.

Das vorweihnachtliche Event, das sich schon seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, beginnt ab 14 Uhr beim nicht zu übersehenden gelben Kulturkran am Lotsekai. Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt des Museumshafen Harburg e.V. gibt es Glühwein, alkoholfreien Punsch und warme Verpflegung.

Live-Musik wird auf der Bühne im historischen Eisenbahnwaggon geboten: Um 14:30 Uhr spielt Harburg-Legende Werner Pfeifer mit seiner „Hafenbande“, ab 16.30 Uhr „Pine Alley“.

Für die kleinen Gäste wird es neben dem Nikolaus-Spektakel wieder die beliebte „Stempelregatta“ geben, für die rund um Kanalplatz und Lotsekai die Geschichtswerkstatt und die Kulturwerkstatt ihre Türen öffnen und auch der Kulturkiosk macht auf.