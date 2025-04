Featured

Osterfeuer: Hier brennen die Feuer in Marmstorf, Rosengarten und Seevetal

Harburg – In wenigen Tagen ist es so weit: Das Osterfest wird gefeiert. Traditionell brennen dann auch wieder die Osterfeuer in Harburg Stadt und Land. Die Zahl der Feuer nimmt zwar seit einigen Jahren ab, aber nach wie vor gibt es diverse Termine in Marmstorf, Rosengarten und Seevetal. Hier ein Überblick, wo die Feuer brennen:

Marmstorf: Die Freiwillige Feuerwehr Marmstorf veranstaltet am Ostersamstag ihr „Osterfeuer“ an der Elfenwiese 6. Beginn ist um 16 Uhr. Auf dem Programm stehen diverse Kleinfeuer, Getränke, Essen und Stockbrot und Feuerwehrautos zum anschauen.

Vahrendorf: Das Osterfeuer in Vahrendorf wird am Sonnabend, 19. April, um 20 Uhr am neuen Veranstaltungsort im Plögkuhlenweg entzündet.

Sottorf: Das Osterfeuer in der Straße Am Grassol in Sottorf wird am Oster-Sonntag, 20. April, um 19 Uhr entzündet.

Beckedorf: Osterfeuer, 19. April, Abbrennplatz am Woxdorfer Weg, Beginn 19 Uhr.

Glüsingen: Osterfeuer am Ostersonnabend, 19. April in der Straße „Am Klärwerk“ ab 19 Uhr.

Helmstorf: Osterfeuer, Sonnabend, 19. April um 19 Uhr, Abbrennplatz In den Lühnen (An der Köhlerhütte).

Hörsten: Osterfeuer am Ostersonnabend, 19. April im Westermannsweg ab 18 Uhr.

Holtorfsloh: Osterfeuer Sonnabend, 19. April ab 19.00 Uhr am Abbrennplatz im Bereich Steller Straße/Osterberg.

Lindhorst: Osterfeuer am Ostersonnabend, 19. April ab 19 Uhr am Abbrennplatz am Horster Damm.

Moor: Osterfeuer am Ostersonnabend, 19. April, am Großmoordamm 335 am Gemeinschaftshaus, Beginn 19.30 Uhr, Kinderfeuer schon ab 18.30 Uhr.

Ohlendorf: Osterfeuer am Ostersonnabend, 19. April, ab 18 Uhr am Abbrennplatz Straße „Zum Jugendheim“.

Over-Bullenhausen: Ostersonnabend, 19. April, ab 19 Uhr am Abbrennplatz Hagoltweg.

Ramelsloh: Sonnabend, 19. April ab 18 Uhr am Abbrennplatz Kleberland Ecke Ramelsloher Allee.