Papier- und Digital-Flyer wirbt für Hilfsprojekte im Phoenix-Viertel

Harburg - Seit Jahren wird versucht mit zahlreichen Projekten und viel Geld die Zustände im sozialen und Kriminalitätsbrennpunkt Phoenix-Viertel zu verbressern. Der Erfolg ist bislang bescheiden. Jetzt ist ein neues Projekt finanziert und umgesetzt worden. Es heißt Hilfe-Kompass. Dahinter verbergen sich ein mehrsprachiger Flyer und eine Internetseite, auf der die 48 sozialen Einrichtungen aufgelistet sind, die sich in und um das Quartier tummeln.

„Die Vielfalt an Hilfsangeboten im Phoenix-Viertel ist beeindruckend. Der Hilfe-Kompass macht sie auf einen Blick sichtbar", schwärmt Lukas Gehring, einer der beiden Quartiersmanager vom Träger Tollerort, die seit Februar 2023 in dem Viertel ein Büro haben. Das Projekt wird fünf Jahre lang aus dem „Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere“ jährlich mit 100.000 Euro finanziert. Dafür ist unter anderem das Büro in der Reinholdstraße auch an zwei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden besetzt. zv