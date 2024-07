Featured

Park am Hastedtplatz: Spielplatzeinweihung und Freigabe der Wege

Harburg – Darauf haben viele Harburger gewartet: Am heutigen Dienstag, 16. Juli, wird der Spielplatz Hastedtplatz feierlich eingeweiht und zum Spielen und Toben freigegeben. Dazu gibt es zwischen 15 und 17.30 Uhr ein Mitmachprogramm zum Bewegen, Basteln und Bauen.

Die Neugestaltung des Spielplatzes am Hastedtplatz ist Teil eines Maßnahmenbündels zur Aufwertung von Teilbereichen im Göhlbachtal. Neben dem Spielplatz wird der neugestaltete östliche Parkeingang mit Rondel und verteilten Sitzbänken am Dienstag freigegeben. Ergänzend dazu laden rundum erneuerte Wege und die neue Holzbrücke zum Spazieren ein.

In Form einer Eidechse kommt nun die Gestaltung des Spielplatzes am Hastedtplatz daher und verbindet Elemente zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Neben der Eidechse gehören eine neue Schaukel, Balancierelemente, ein Buddeltisch und neue Sitzplattformen zur Neugestaltung, die sich vorwiegend an kleinere Kinder richtet.

Zur feierlichen Einweihung fasziniert der Zauberer Salvatore Sabbatino – Guinness-Buch-Rekordhalter im Ballonmodellieren - Groß und Klein mit Ballonknüpfen und Zauberei. Das Team vom Falkenflitzer-Spielmobil sorgt spielerisch für Bewegung. Dazu gibt es einen Erkundungsparkour rund um den neuen Spielplatz.