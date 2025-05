Featured

Personalversammlung: Recyclinghöfe bleiben nächsten Sonnabend geschlossen

Harburg – Am kommenden Sonnabend bleiben die 12 Recyclinghöfe und der Energieberg Georgswerder geschlossen. Davon betroffen sind auch die beiden Recyclinghöfe im Hamburger Süden, am Neuländer Kamp in Harburg und am Ascheland in Neugraben.

Der Grund: Am Sonnabend, 17. Mai, findet die jährliche Personalversammlung der Stadtreinigung Hamburg statt.

Ab Montag, 19. Mai, wird der Betrieb auf den Recyclinghöfen wieder normal aufgenommen. Dann können Kunden wie gewohnt ab 8 Uhr morgens unter anderem Sperrmüll, Grünabfall und Wertstoffe abgeben. An diesem Tag ist allerdings mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen, so dass die Stadtreinigung rät, möglichst auf andere Tage auszuweichen.

Der Energieberg im Süden der Hansestadt öffnet bereits am Sonntag seine Tore wieder.