Play the Piano: Neun Klaviere in der City und im Binnenhafen laden zum Spielen ein

Harburg – Jetzt wird in Harburg wieder Klavier gespielt: Die Aktion „play the piano!“ ist zurück. Noch bis zum 30. September stehen neun von unterschiedlichen Künstlern liebevoll gestaltete Klaviere in der Harburger Innenstadt und im Binnenhafen bereit, um gespielt zu werden.

Bereits vor einigen Tagen wurden die Klaviere – zwei mehr als im Vorjahr – aufgestellt. Am heutigen Freitag gaben die Initiatoren auf dem Harburger Rathausplatz den offiziellen Startschuss.

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr, Hamburg war erst die dritte Stadt Deutschlands, die dieses Projekt in Anlehnung an "Play Me, I'm Yours" des britischen Künstlers Luke Jerram umsetzte, freut sich das Team des Harburg Marketing e.V. darauf, erneut bunte Klaviere im öffentlichen Raum aufzustellen und die Stadt zum Klingen zu bringen.

„Diese Initiative ermöglicht spontane, überraschende und berührende musikalische Begegnungen. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Künstlern sowie der aktiven Teilnahme der Bürger entstehen neue künstlerische Blickfänge in Harburg“, sagt Louisa Knipschild vom Harburg Marketing.

Seit dem letzten Jahr konnte das Konzept weiterentwickelt werden. Ein umfangreiches Rahmenprogramm bietet an den neun Klavieren zahlreiche Programmpunkte. Jeder ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen – sei es mit einem Konzert, Workshops oder Rundgängen. Die Veranstalter sind offen für neue Ideen – jeder: kann und soll mitmachen und Teil von "play the piano!" 2024 werden. Auch Schulen und Kindergärten sind herzlich eingeladen, mitzuwirken, indem sie zum Beispiel den Musikunterricht oder Ausflüge nach draußen an die Klaviere verlegen.

Die klangvollen Kunstobjekte sind an folgenden Standorten zu finden: Museumsplatz, Harburger Rathausplatz, Phoenix-Center, Sand, Lüneburger Tor, Kanalplatz, Kulturkran am Lotsekai, im Wilden Wäldchen und der Technischen Universität Hamburg.

Diese sind sonntags bis donnerstags zwischen 11 und 20 Uhr sowie freitags und samstags zwischen 11 und 21 Uhr für alle Interessierten bespielbar.

Das Konzept bleibt weiterhin bestehen: Alle können die Klaviere zu den entsprechenden Zeiten frei bespielen. Die Veranstalter würden sich jedoch freuen, wenn Interessierte, die einen besonderen Programmpunkt anbieten möchten, sich vorab anmelden, um das Programm umfassend bewerben zu können. Die Anmeldung ist mit einem Klick hier möglich.