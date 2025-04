Featured

Praktika in Harburger Firmen: Schüler aus Irland zu Gast beim Harburger Rotary-Club

Harburg – Neun Schüler aus Irland erlebten drei ereignisreiche Wochen in Harburg: Bereits seit den 80er Jahren existiert der jährliche Austausch von Schülern zwischen der St. Kilian´s German School in Dublin und dem Immanuel-Kant-Gymnasium in Sinstorf.

Der Rotary Club Hamburg-Harburg organisiert während des knapp 3-wöchigen Aufenthaltes Praktika in Harburger Firmen.

Zum Ende dieser Praktika fand am Donnerstag anlässlich eines Rotary-Treffens das traditionelle „Schnitzel-Essen“ im Privathotel Lindtner statt. Insgesamt neu irische Schüler waren in diesem Jahr zusammen mit Lehrern beider Schulen dabei und bereicherten einmal mehr den rotarischen Austausch.