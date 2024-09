Featured

Premiere in Eißendorf: Apostelkirche lädt zum „Mittendrin“-Afterwork ein

Eißendorf – Es gibt etwas Neues in der Apostelkirche in Harburg: Am Freitag, 6. September, findet zum ersten Mal der „Mittendrin“-Afterwork in Eißendorf statt.

„Es ist Freitag. Die Arbeitswoche ist geschafft! Zeit zum Grillen, Chillen und Leute treffen! Einfach so. Für Jung und Alt. Alle miteinander“, sagt Diakonin Rena Lewitz.

Die Apostelkirche Harburg heißt alle Interessierten aus Eißendorf und Umgebung herzlich willkommen beim 1. “Mittendrin”-Afterwork am Freitag von 17 bis 20 Uhr draußen vor dem “Mittendrin” im Beerentalweg 35c (Foto).

Bei Grillwurst (auch vegetarisch) und Getränken kann man sich zwanglos begegnen, Freunde treffen und mit Menschen aus der Nachbarschaft in Kontakt kommen unter dem Motto “Just meet”.