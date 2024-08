Featured

Quartiershaus am Ohrnsweg: Angebote im neuen "de Stuuv" sind gestartet

Neugraben - Die offizielle Eröffnung findet zwar erst in ein paar Wochen statt, doch schon jetzt wird "de Stuuv" in Neugraben-Fischbek rege genutzt: Im neuen Quartiershaus am Ohrnsweg laufen bereits diverse Angebote.

"Wir wollen das Haus mit Leben füllen und für die Menschen im Stadtteil eine Begegnungsstätte bieten, in der sich jeder willkommen fühlt", schwärmt die Koordinatorin des Quartiersraumes, Ömür Karabakan-Agemo. Träger des Projektes ist das Harburger DRK. Doch sind im Haus natürlich weitere Organisationen und Vereine angesiedelt - mit vielen Angeboten für die Anwohnenden.

Sich besser kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen, kochen, klönen, kreativ werden, Kultur erleben oder Sport machen - oder den Saal für private Feiern mieten: Das alles geht in "de Stuuv". "Unser Ziel ist es, ein Treffpunkt für Alle zu werden, um die Nachbarschaft zu stärken und eine lebendige Gemeinschaft zu fördern", beschreibt Karabakan-Agemo das Konzept des Hauses, das vom Bezirksamt Harburg gefördert sowie durch das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)- und das Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) finanziert wird.

Verschiedene Vereine und Initiativen bieten hier ihre Leistungen für Einwohnern und Einwohnerinnen des Quartiers an. Der modern ausgestattete Neubau und das schöne Außengelände sind bereits nutzbar - und der monatliche Terminkalender füllt sich zusehends mit Angeboten.

So lädt das DRK an jedem ersten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr zum Nachbarschaftscafé ein. Dienstags von 10.30 bis 14 Uhr bietet der "Klönsnack"-Kiosk im Foyer Kaffeespezialitäten, frische Waffeln und Brezeln an - organisiert von "Der Hafen - Verein für psychosoziale Hilfe".

Mit dem Ende der Sommerferienzeit startet auch ein Yoga-Kurs für Seniorinnen und Senioren sowie ein Selbstverteidigungskurs für Frauen (FLINTA). Beide Kurse sind kostenlos.

Ein echtes Highlight erwartet die Fischbeker am 20. September vom 16 bis 19 Uhr: Dann heißt es "Sandbek tischt auf", eine Kochaktion der im Arbeitskreis Sandbek vertretenen Gruppen. "Jede Gruppe wählt ein Motto und bereitet ein spezielles Gericht zu. Dann feiern und schlemmen wir gemeinsam an einer schön gedeckten Tafel. Dazu planen wir ein Quiz mit tollen Preisen", freut sich die "de Stuuv"- Koordinatorin. Das Haus bietet dafür eine Gemeinschaftsküche, die auch für Veranstaltungen angemietet werden kann.

Was bietet "de Stuuv" noch: Neben einer Ausstattung für Tagungen oder Seminare stehen im Haus großzügige Flächen für private Feste zur Verfügung.

Informationen zum gesamten Angebot und zur Anmeldung unter www.de-stuuv.de oder telefonisch unter 0176 17 66 09 45, Mail: Quartiersraum-Ohrnsweg@drk-paedagogik.hamburg