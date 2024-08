Featured

Tag des offenen Denkmals: Kostenlose Führungen durch das Harburger Rathaus

Harburg - Anlässlich des Tages des offenen Denkmals vom 6. bis 8. September öffnet das Harburger Rathaus für drei kostenlose Führungen seine Türen und Tore. Eine der Führungen lädt speziell Familien zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

Die professionellen kostenlosen Führungen durch Fabian Pleiser finden am Freitag, 6. September, um 9.30 Uhr und 12 Uhr für Erwachsene statt und dauern zirka 90 Minuten. Um 15 Uhr findet in diesem Jahr auch wieder eine Führung für Familien statt, bei der zu einer spannenden Reise durch das Harburger Rathaus und dessen Vergangenheit aufgebrochen wird.

Da die Plätze begrenzt sind, wird bis zum 4. September, um Anmeldung per Mail unter veranstaltungen@harburg.hamburg.de gebeten.

Der Rundgang führt alle Besucher in den Großen Sitzungssaal mit historischen Buntglasfenstern, in das repräsentative Treppenhaus und unter das Dach, wo sich seit dem Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg an Stelle des Wappens das Uhrwerk der Turmuhr befindet. Das Harburger Rathaus wurde 1892 nach Entwürfen des Architekten Christoph Hehl im Stil der flämischen Renaissance fertiggestellt. Das Stadthaus von 1830 am Sand war für die Verwaltungsaufgaben Harburgs zu klein geworden. Das Rathaus besitzt eine prachtvolle Fassade, die sich in einen vorspringenden Mitteltrakt und zwei kleinere Seitenrisalite gliedert.

Bei der Führung für Familien geht es bei der Reise in die Vergangenheit nicht nur um das (vierte) Rathaus Harburgs und seine Geschichte, sondern auch um den heutigen Rathausplatz. Im großen Sitzungssaal wird von der Gräfin von Harburg erzählt.