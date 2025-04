Featured

Rekordbeteiligung beim Frühjahrsputz in Harburg Stadt und Hafen

Harburg - Rekordbeteiligung bei der Aktion Harburg räumt auf. 25 Teams mit 250 Freiwilligen nahmen teil und füllten fleißig ihre Müllsäcke. Höhepunkt war die große gemeinsame Sammelaktion am Freitag. Zunächst wurde vormittags im Harburger Binnenhafen rund um den Kanalplatz und nachmittags in der Harburger City rund um den Marktplatz aufgeräumt. Am Ende gab es von der Sparkasse Harburg-Buxtehude gesponserte Fischbrötchen von Mimi Kirchner.

Mit dabei waren bei der Aktion, die vom 3. bis zum 7. März lief, unter anderem das Phoenix-Center, die Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Elbcampus, die Turnerschaft Harburg, die Ev-luth. Kirchengemeinde Harburg-Mitte, die Moschee am Krummholzberg, der Harburger Integrationsrat, der Hamburger Stadtmaler Ralf Schwinge, Schlagersänger Peter Sebastian, Harburg Marketing sowie zahlreiche Privatpersonen. Das Team des Elbcampus sammelte die meisten Müllsäcke.

"Wir sind überglücklich, dass wir auch in diesem Jahr erneut einen Rekord aufstellen konnten und so viele Ehrenamtliche begeistert waren, mit uns gemeinsam bei frühlingshaftem Wetter Harburg auf Hochglanz zu bringen", so Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketing. zv