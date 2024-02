Roboter im Parcours und auf der Tanzfläche: Zwei Tage RoboCup an der TUHH

Harburg - Beim Schülerwettbewerb „NORDMETALL RoboCup Junior Qualifikation“ an der Technischen Universität Hamburg treten an diesem Wochenende rund 100 Schüler aus Norddeutschland mit selbstgebauten Robotern in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Die Veranstaltung ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr für Interessierte geöffnet und kostenfrei (Am Schwarzenberg-Campus 1, Infopoint in Gebäude B; Programm in Gebäuden A und B). Die Siegerehrung findet am Sonntag um 16.30 Uhr im Audimax II der TU Hamburg statt.

Die Teilnehmenden messen sich in drei Disziplinen: Im Rettungswettbewerb „Rescue Line“ (für erfahrene Teilnehmende) und „Rescue Line Entry“ (für Anfänger) durchlaufen die kleinen Roboter einen Parcours und leisten in einem Rettungsszenario Hilfe. Dafür müssen sie selbständig Hindernisse umfahren, Wippen und Rampen überwinden und am Ende Kugeln finden und bergen, die hier Verletzte darstellen sollen.

Die Aufgaben orientieren sich an Herausforderungen, die auch von echten Such- und Bergungsrobotern gemeistert werden müssen. In der Disziplin „OnStage“ zeigen teilnehmende Teams gemeinsam mit ihren Robotern eine Performance: sie tanzen mit eigens entwickelter Choreografie oder erzählen eine selbst entwickelte Geschichte. Für verschiedene Abschnitte, Teilaufgaben und Anforderungen werden Punkte vergeben.

Die besten Teams qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft des RoboCup Junior-Wettbewerbs vom 17. bis 21 April 2024 in Kassel. Im Begleitprogramm des Turniers wird das Institut für Digitales und Autonomes Bauen am Sonntag eine Live-Demonstration und einen Vortrag zur Baurobotik der TU Hamburg halten. cb