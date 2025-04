Featured

Rotary-Jugendpreis: Drei junge Menschen für ihr großes Engagement ausgezeichnet

Harburg – Drei ganz besondere junge Menschen standen am Donnerstag-Abend im Privathotel Lindtner im Mittelpunkt beim Clubabend des Rotary-Clubs Hamburg-Harburg: Zum elften Mal haben die Harburger Rotarier den Jugendpreis des Rotary-Clubs verliehen. Club-Präsident Udo Stein begrüßte rund 60 Gäste im Flügelsaal des Hotels.

Und dieses Mal gab es zwei Premieren: Zum einen erhielten alle drei Preisträger den ersten Preis und zum anderen sorgte eine Big-Band für stimmungsvolle Musik. Die 13 jungen Musiker des Heisenberg-Gymnasiums unter der Leitung von Frank Schaub ernteten für ihre musikalischen Einlagen viel Applaus.

„Service Above Self“ gehört zu den grundlegenden Prinzipien von Rotary International und ist eine Leitlinie für jeden einzelnen Rotary Club. Im Sinne dieser Leitlinie verlieh der Rotary Club Hamburg-Harburg in diesem Jahr wieder den mit 2100 Euro dotierten „Rotary Jugendpreis“ als Auszeichnung für Jugendliche, die sich in besonderer Weise durch ihren selbstlosen, ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft und durch ihr soziales Engagement hervorgetan haben.

Und die fünfköpfige Jury um Jugendpreis-Organisator Bert Stoklossa hatte keine leichte Aufgabe: 17 Bewerbungen wurden von Sportvereinen, Schulen und anderen Einrichtungen mit entsprechender Begründung eingereicht. Am Ende kristallisierten sich drei Kandidaten heraus. „Alle drei waren ebenbürtig, so dass wir uns entschlossen haben, drei erste Plätze zu verleihen“, sagte Bert Stoklossa in seiner Rede. Alle drei Sieger dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 700 Euro freuen.

Preisträger in der Kategorie „Sport“ ist der 22-jährige Student Harsh Taneja. Der junge Mann engagiert sich ehrenamtlich in der Fußball-Abteilung des Harburger Turnerbunds. „Er beweist nicht nur außerordentliches Engagement im Sport, sondern auch eine beeindruckende Führungs- und Organisationsfähigkeit“, heißt es in der Begründung seines Paten Kristijan Ramljak vom HTB.

Die Sportbegeisterung führte Ihn als Trainer in das Team der Cheftrainer und er unterstütze sofort den Verein. Dort entdeckte er seine wahre Leidenschaft weniger im Fußballspielen, sondern viel mehr im Trainieren und der Entwicklung junger Talente liegt.

Preisträgerin in der Kategorie „Fördern“ ist die erst 14-jährige Paula Lehnert vom Friedrich-Ebert-Gymnasium. Sie bringt Jugendliche über Schul- und Stadtteilgrenzen hinweg zusammen, die sich gegenseitig inspirieren und zu jungen Menschen werden, die etwas bewegen. Sie gehen in den Austausch mit Führungskräften und anderen Entscheidern aus der Praxis und erarbeiten gemeinsam Ideen für ihre Stadt. Dabei werden sie ermutigt, Verantwortung zu übernehmen, stärken ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und entdecken sich als aktiven und wichtigen Teil der Gesellschaft.

Preisträgerin in der Kategorie „Demokratie“ wurde die 16-jährige Ghasaq Salim von der Elisabeth-Lange Schule. Die Zehntklässlerin initiierte Informationsveranstaltungen für die Schüler zu den diesjährigen Wahlen und organisierte für die Schüler ab Klasse neun eine Wahl an der Schule, um den jungen Menschen das Deutsche Wahlsystem näher zu bringen und ihre demokratischen Kompetenzen zu stärken.