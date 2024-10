Featured

Samba, Schießen und Flaggenparade: Seeleute aus Brasilien zu Gast in Harburg

Harburg - Zum 28. Mal lief das brasilianische Schulschiff „NE BRASIL“ auf seiner weltweiten Ausbildungsfahrt 2024 den Hamburger Hafen an und machte an der Überseebrücke fest.

Gern folgten auch in diesem Jahr die Mitglieder der Marinekameradschaft Harburg (MKH) der Einladung des Kommandanten, Kapitän zur See Marcel Parreiras de Braganca, zu einem Empfang an Bord seines Schiffes und freuten sich auf ein Wiedersehen mit ihren brasilianischen Freunden. Wurde doch gerade aufgrund „exzellenter Zusammenarbeit“ der MK Harburg Medaille und Ehrenurkunde in der brasilianischen Botschaft in Berlin überreicht.

Beim Betreten der NE BRASIL ließen sich die Kameraden von den Sambaklängen der „Banda Brasil“ verzaubern und bei gehaltvollen Caipirinhas und weiteren brasilianischen Köstlichkeiten von der südamerikanischen Lebensfreude anstecken.

Zum Gegenbesuch von den Marinekameraden bewirtet und betreut, erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches „Landprogramm“.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der MK Harburg, Rüdiger Schmidt, dem Hissen der brasilianischen Flagge vor dem Haus des Wilstorfer Schützenvereins und einem sportlichen Vergleichsschießen, ging es für die Brasilianer, nach einer Begegnung mit der „Deutschen Küche“, auf Einladung des Wilhelmsburger Mühlenvereins zur Windmühle „Johanna“, um den brasilianischen Gästen ein deutsches Kulturdenkmal vorzustellen.

Dieses historische Kleinod hinterließ bei den südamerikanischen Seeleuten großen Eindruck, den sie nun mit in ihre Heimat nehmen werden.

Mit einer feierlichen Flaggenparade und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr verabschiedet, kehrten die brasilianischen Freunde zurück an Bord ihres Schiffes.