Schüler-Sprechstunde im Rathaus: Auf Augenhöhe mit der Bezirksamtsleiterin

Harburg – Auf Augenhöhe mit der Bezirksamtsleiterin: Seit April 2022 bietet Sophie Fredenhagen eine monatliche Sprechstunde für Kinder- und Jugendliche im Harburger Rathaus an. Und die kommt gut bei den jungen Menschen an.

In der Sprechstunde haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit ihre Meinungen, Fragen und Ideen zum Leben im Bezirk und ihren Quartieren einzubringen und sich so direkt an der Gestaltung ihres Umfeldes zu beteiligen, sich zu informieren oder einfach einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Vor einigen Tagen fand die dritte Kinder- und Jugendsprechstunde bei der Bezirksamtsleiterin statt. 12 Schüler der Georg-Kerschensteiner-Grundschule nutzten den direkten Draht ins Harburger Rathaus und zur Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen um sich über die Arbeit der Verwaltung und der Bezirkspolitik zu informieren sowie einen Blick hinter die Kulissen des historischen Gebäudes zu werfen.

Im Austausch mit der Bezirkspolitik wurden theoretische Inhalte aus dem Schulunterricht erlebbar gemacht und die Schüler stellten viele Fragen. Besonderes Interesse zeigten sie an der Arbeit der Politik und was den Politikern daran so gut gefällt. Auch warum Steuern gezahlt werden müssen und wieso es Grund- und weiterführende Schulen gibt bewegte die Gruppe.

Die Kinder- und Jugendsprechstunde findet einmal im Monat in der Zeit von 17 - 18 Uhr statt. Die Termine und Infos gibt es mit einem Klick hier.