Schule Alte Forst: Wandertag durch die Heide mit 650 Kindern zum 60. Geburtstag

Eißendorf – Gelungener Auftakt zum 60. Geburtstag der Schule in der Alten Forst: Unter dem Motto „So wie damals“ fand am Donnerstag ein Wandertag durch die Fischbeker Heide statt.

Am Donnerstag trafen sich über 650 Kinder und gut 100 Lehrer und Erzieher aus Schule und Ganztag morgens um 8.30 Uhr am Wildpark Schwarze Berge und schon gings los.

In einem besonders langen Zug ging es durch die Fischbeker Heide bis zum „Schullandheim Am Scharlbarg“ in unmittelbarer Nähe des Segelflugplatzes, unterbrochen durch zwei Pausen, wie an der „Glatze“, einem Aussichtspunkt in der schönen Heidelandschaft.

Dazu Svenja Bruse (51), stellvertretende Schulleiterin: „Zunächst gab es viel Gelächter, als wir als Schulleitung den Wandertag vor Eltern und Kollegen vorstellten, doch im Laufe der Vorbereitungen gab es immer mehr positive Rückmeldungen zu der Idee. Und nun freuen wir uns einfach riesig auf das besondere Ereignis für unsere Schulgemeinschaft.“

Nach der Ankunft am Schullandheim durften sich alle Kinder und Begleiter auf eine kleine Stärkung der Bäckerei Allaf freuen. Danach ging es mit 14 Bussen zurück zur Schule.

Mit der Aktion zum 60. Geburtstag knüpfen die Lehrer an die früher regelmäßig stattfindenden Wandertage in allen Schulen an. Dieses Mal aber nicht nur mit einer Klasse, sondern zusammen als Schulgemeinschaft, bestehend aus 29 Vor- und Grundschulklassen.

Der Wandertag bildete den Auftakt zu diversen Festlichkeiten anlässlich des runden Geburtstags an Hamburgs größter Grundschule: Am 4. Juli findet erneut das gemeinsam von Handwerkskammer und Schule initiierte Projekt „Handwerkskinder“ statt, um Kindern Berufe aus dem Handwerk näher zu bringen.

Und am 5. Juli startet um 12 Uhr das Schulfest, bei dem die Schulkinder und Gäste über 20 Spielstationen und verschiedene Aktionen erwarten dürfen wie der Auftritt des Polizeiorchesters Hamburg oder die Versteigerung von Gemälden, die zahlreiche Prominente zum Geburtstag gemalt haben.