Featured

Statt Supermarkt: Schüler auf der Veddel verkaufen Snacks in Kiosk aus Glas und Stahl

Veddel - Cool, schick, modern: Die Schüler der Schule auf der Veddel kaufen ihre Pausensnacks in Zukunft in einem neuen Kiosk auf dem Schulgelände, der am Dienstag von Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack und Ralf Neubauer, dem Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, in Betrieb genommen wurde. Der Pavillon aus Stahl und Glas ist eine Spende des Westfield Hamburg-Überseequartier, das am 17. Oktober in der HafenCity eröffnet. Der Pavillon soll die 2023 von Schülern gegründeten Initiative, Pausensnacks auf dem Schulgelände zu verkaufen, fördern.

"Früher mussten wir zum Supermarkt gehen und dazu zwei vielbefahrene Straßen überqueren, außerdem war es nicht erlaubt das Schulgelände zu verlassen", sagte Laila, eine der Initiatorinnen. Bisher haben die Betreiber ihr Sortiment an nüchternen Schultischen verkauft, "in dem neuen Kiosk wird der Umsatz bestimmt steigen", so Laila.

Schulleiterin Bianka Petri freute sich vor allem für die Schüler: „Hier können sie praktische Erfahrungen sammeln, lernen, wie ein kleines Handelsgeschäft geführt wird, und wichtige Fähigkeiten entwickeln, die sie auf das Leben vorbereiten."