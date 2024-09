Featured

"Schwester Henny": Harburger DRK-Shop erwirtschaftet 10.000 Euro an Spenden

Harburg - Dieses Projekt kennt nur Gewinner: Im Harburger Second-Hand-Mode-Laden "Schwester Henny" werden gut erhaltene Kleidungsstücke gesammelt und für günstiges Geld von ehrenamtlichen Mitarbeitenden in trendiger Shop-Atmosphäre wieder verkauft. Die erzielten Gewinne gehen als Spenden an gemeinnützige Projekte des Harburger DRK. Für das Jahr 2023 wurden nun 10.000 Euro auf drei DRK-Projekte aufgeteilt, die die Schwester-Henny-Mitarbeitenden ausgewählt hatten.

„Es ist eine wahre Win-Win-Win-Situation", freut sich DRK-Harburg-Vorstand Harald Halpick. "Kleidung wird nicht einfach achtlos in den Abfall gegeben, sondern weiterverwendet. Und das zu sehr günstigen Preisen, auf die viele Menschen angewiesen sind. Und schlussendlich profitieren unsere Hilfsprojekte in Harburg davon. Denn ihnen kommen die Überschüsse, die mit dem Shop erzielt werden, direkt zugute."

So wurden gerade im "Schwester Henny"-Shop je 3.333 Euro an drei Projekte des DRK-Harburg übergeben: an den Kinderteller in Neuwiedenthal - hier werden an Wochenenden warme Mahlzeiten an Kinder im Quartier ausgegeben, wenn es zuhause nicht genug gibt -, an die Obdachlosenhilfe des DRK - die unter anderem Projekte für das Harburg-Huus unterstützt -, sowie an die Kreisbereitschaft, die im Rahmen des Katastrophenschutzes und für allgemeine Schutzaufgaben, etwa die Wasserwacht, ebenfalls auf Spenden angewiesen ist.

Tobias Steuer, Ehrenamtskoordinator des Harburger DRK, ist besonders stolz: "Dass allein aus dem Jahr 2023 insgesamt 10.000 Euro an Spenden zur Verfügung gestellt werden konnten, liegt insbesondere auch an unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Shop. Ohne sie, ihr Engagement und die Wärme, mit der sie die Menschen, die den Laden betreten, empfangen, wäre der Erfolg wirklich nicht möglich. Und neben dem offenen Ohr für andere Menschen haben sie immer auch Spaß."

Übrigens: Für "Schwester Henny" werden ständig weitere Verkaufstalente mit großem Herz gesucht. "Damit wir demnächst auch wieder samstags durchgehend für unsere Kunden öffnen können", sagt Steuer. Wer Interesse hat, kann sich direkt bei ihm melden unter Tel efon 040 76609264 oder E-Mail: T.Steuer@drk-harburg.hamburg

Der Shop am Harburg Ring 8-10 (unweit der ehemaligen Karstadt-Filiale) ist derzeit jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.