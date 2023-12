Seltenes Jubiläum bei Bäcker Becker: Petra Böhme ist seit 40 Jahren im Betrieb tätig

Marmstorf – Ein seltenes Jubiläum hat es bei Bäcker Becker in Marmstorf gegeben: Bäckereifachverkäuferin Petra Böhme ist seit 40 Jahren als Mitarbeiterin tätig. Und nicht nur das: Seit genau dieser Zeit arbeitet sie auch in der Firmenzentrale im Einkaufszentrum am Ernst-Bergeest-Weg.

Dafür gab es von Firmenchefin Wiebke Krüger neben einem Jubiläums-Bonus auch einen riesigen Blumenstrauß und eine große Schachtel Schokolade. „So ein Jubiläum kommt nicht so oft vor. Ich freue mich, dass sie schon so lange bei uns ist und natürlich auch noch lange bei uns bleibt“, sagte Wiebke Krüger. „Petra Böhme ist eine wichtige Säule bei uns im Verkauf. Sie ist immer zuverlässig und sehr beliebt bei den Kunden.“

Noch ganz genau erinnert sich die 56-jährige Heimfelderin, die im Alter von 15 Jahren ihre Ausbildung begonnen hatte daran, wie alles angefangen hat: „Auf den freien Ausbildungsplatz gab es 30 Bewerbungen – und ich habe die Lehrstelle bekommen.“ Fortan düste sie mit ihrem Mofa von der elterlichen Wohnung in Heimfeld nach Marmstorf. Zur Berufsschule ging es nach Hamburg. Nach zwei Jahren Ausbildung wurde sie übernommen.

„Peter und Elfie Becker haben sich immer sehr gut um mich und alle Belange rund um die Ausbildung gekümmert. Außerdem habe sie mir geholfen, meine Schüchternheit abzulegen“, erinnert sich die Jubilarin. Nach wie vor geht sie gerne zur Arbeit in „ihre“ Filiale nach Marmstorf: „Mir macht die Arbeit und der Kontakt mit den Kunden nach wie vor großen Spaß. Hier ist immer Action und es wird nie langweilig“, sagt Petra Böhme, die sich auf viele weitere Jahre bei Bäcker Becker freut. cb