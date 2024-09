Featured

Sommer-Finale und hunderte Oldtimer lockten viele Menschen nach Ehestorf

Ehestorf – Diese Kombination lockte am Wochenende viele Menschen zum Museum am Kiekeberg: Zum einen war es das vermutlich letzte Sommerwochenende des Jahres zum anderen war das große Dampfen und Knattern angesagt. Beim Dampf- und Traktorentreffen erlebten die Besucher Oldtimer aus dem In- und Ausland in Bewegung.

Die Sonne lachte noch einmal vom Himmel und auf dem gesamten Gelände am Kiekeberg gab es für Jung und Alt viel zu entdecken. Liebevoll gepflegte Sammlerstücke aus den 40ern bis 90er-Jahre tuckerten zum Treffen und es gab viele Mitmachaktionen, Essenstände, Mitmachaktionen und Vorführungen. Ein Höhepunkt war die Treckerparade.