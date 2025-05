Sommer im Park: Das sind die Highlights beim Harburger Kultur-Open-Air

Harburg – Der Sommer kann kommen: In nur drei Monaten beginnt der Sommer im Park an der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark. Die Vorfreude wächst, denn das neue Bühnenprogramm verspricht ein Fest für alle Sinne. Sommer im Park findet vom 22. Bis 27. Juli statt.

Lotto King Karl wird ebenso dabei sein, wie Rocklegende Inga Rumpf, Bad News Reunion mit Abi Wallenstein, 5th-Avenue, Sunday Factory, Lasko & Basic47 und viele, viele mehr.

Ob jung oder alt, Musikliebhaber, Sportbegeistert oder Naturfreund – für jede Generation und jeden Geschmack bietet der „Sommer im Park“ einen Anlass zu einem Stadtparkbesuch. Ganz im Sinne des Harburger Leitbilds „Zusammenleben in Vielfalt“ sind alle Menschen aller Kulturen, Altersgruppen und Religionen eingeladen sechs Tage lang gemeinsam unvergessliche Momente mitten im Grünen zu erleben.

Das Bühnenprogramm steht an jedem Tag unter einem anderen Motto. Von „School’s Out!“ am Eröffnungstag, bis Rock im Park findet jeder seine Lieblingssongs.

Zusätzlich zu den zahlreichen Konzerten kann ein vielfältiges Rahmenprogramm genossen werden: Kreative Workshops, Ferienprogramm, Führungen, Mitmachaktionen und Überraschungen für Groß und Klein machen den Harburger Stadtpark zu einem Ort der Begegnung. Ob Familien, Senioren, Kinder oder Jugendliche – alle sind willkommen.

Damit möglichst viele Menschen am „Sommer im Park“ teilnehmen können, setzen die Veranstalter bereits zum zweiten Mal auf das solidarische Preismodell: „Pay what you want!“. Besucher entscheiden selbst, wie viel sie für ihr Ticket zahlen möchten oder können – und was ihnen ein kulturelles Erlebnis wert ist. Die Realisierung eines Open-Air-Festivals mit über 50 Programmpunkten ist mit hohen Kosten verbunden. Jeder Beitrag hilft, dieses besondere Erlebnis möglich zu machen!

Im Vorverkauf stehen drei feste Preiskategorien zur Auswahl: Das 5-Euro- „Am-Ende-des-Geldes-ist-noch-so-viel-Monat-übrig“-Ticket. Das Budget ist begrenzt, doch auf das Event zu verzichten, kommt nicht infrage? Dieses Ticket macht die Teilnahme dennoch möglich – denn Kultur ist für alle da.

Für 10 Euro gibt es das „Standard“-Ticket. Das Standard-Ticket unterstützt dabei die Kosten für die Organisation des Events zu decken – von der Technik bis zur Gage der Künstler.

Das Supporter-Ticket gibt es für 20 Euro. Für alle, die den „Sommer im Park“ lieben und das Event über den eigentlich nötigen regulären Tagespreis hinaus unterstützen möchten.

Ausgenommen von diesem Modell sind die Konzerte von „Bad News Reunion“, „Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys“ und „Inga Rumpf“. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten gelten hier feste Eintrittspreise.

Tickets gibt es ab sofort online unter www.sommer-im-park-harburg.de sowie vor Ort in der Harburg Info, Hölertwiete 6.