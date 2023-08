Sommer im Park: Drei Preisträger wurden mit dem Siko-Preis ausgezeichnet

Harburg - Mit dem Fest „Harburg feiert Vielfalt“ ist am Sonntag das sechstägige Kulturfestival Sommer im Park zu Ende gegangen. In diesem Rahmen wurde auf der Bühne zum dritten Mal der Siko-Preis für Verdienste für mehr Sicherheit und Sauberkeit im Bezirk Harburg.

Und der wurde von Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen in diesem Jahr gleich an drei Preisträger verliehen: Das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro teilen sich der Verein StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt (1000 Euro), Birgit Przybylski und Sönke Hansen (jeweils 500 Euro).

Der Verein Der StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt e.V. bestärkt Menschen darin, sich Hilfe zu holen oder zu geben. StoP setzt dort an, wo Partnergewalt passiert. Birgit Przybylski setzt sich seit vielen Jahren für Menschen mit Mobilitäteinschränkung ein.

Und Sönke Hansen wird für sein Engagement im Rahmen vieler Auftrufe des Harburg Marketing e.V. ausgezeichnet. Regelmäßig beteiligt er sich an den unterschiedlichsten Aktionen wie Müllsammeln oder Blumenpflanzen.

Mit dem zum dritten Mal verliehenen Preis möchte die SiKo mehr Menschen, Institutionen und Vereine motivieren, sich für Sicherheit und Sauberkeit im Bezirk Harburg einzusetzen. Zur Unterstützung von Projektideen steht der SiKo ein Verfügungsfonds mit jährlich 39.000 Euro zur Verfügung. cb