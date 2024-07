Featured

Sommer im Park: Musik, Tanz, Comedy – und ein kostenloses Rahmenprogramm

Harburg – Die Vorfreude steigt: Nur noch wenige Tage, dann steigt an der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark zum 7. Mal das Event „Sommer im Park“. Sechs Tage lang, vom 23. Bis 28. Juli gibt es nicht nur viel Musik auf der Bühne - unter anderem sind die Top-Acts Lotto King Karl, Stefan Gwildis und Abi Wallenstein dabei – sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, an dem kostenlos teilgenommen werden kann.

Mit Aktionen aus verschiedenen Bereichen ist für jeden etwas dabei. „Während die Eltern das Bühnenprogramm genießen, können sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben. Diejenigen, die Hunger haben, können sich an den Gastronomieständen etwas zu essen und trinken holen während die anderen den Stadtpark mithilfe von Workshops und Rundgängen von einer anderen Seite entdecken“, so die Veranstalter vom Harburg-Marketing.

Im Rahmen des Theaterspaziergangs des Miskatonic Theaters begleitet das Publikum Mary Shelley auf ihrer Reise durch die Geschichte und die Entstehung von "Frankenstein". An verschiedenen Stationen im Harburger Stadtpark werden die Gruselgeschichten von Schauspielerinnen in eindringlichen Monologen zum Leben erweckt.

Janina Warnk führt Interessierte durch den Harburger Stadtpark und bietet dabei einen interaktiven Theaterworkshop für Erwachsene an. An verschiedenen Stationen haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, die Grundlagen des Theaterspielens kennenzulernen und auszuprobieren.

Der Harburger Stadtmaler Ralf Schwinge malt gemeinsam mit den Besuchern des „Sommer im Park“ zwei Gemeinschaftsbilder. Die beiden im letzten Jahr entstandenen Werke werden im Rahmen dieser Aktion versteigert und der Erlös wird an die Arche Hamburg-Harburg gespendet.

Kräuterrundgang an der Außenmühle: Gemeinsam mit HARBURG21 und dem Zentrum für Schulbiologie und Umwelterziehung wurde ein interessanter, barrierefreier Kräuterrundgang um die Außenmühle realisiert. Dr. Regina Marek informiert dabei über die Heilkraft und Verwendung der Kräuter und lädt die Teilnehmenden ein, genau hinzuschauen, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen.

VRobotia ist ein Zentrum, das Robotik und VR-Wissenschaft in die Gesellschaft bringt und mit dem Ligeti Zentrum zusammenarbeitet. Durch praktische Erfahrungen und interaktives Lernen werden junge Menschen inspiriert, große Träume zu verwirklichen und die vielfältigen Möglichkeiten der Robotik und virtuellen Realität zu erkunden.

Exklusive Führung der Sammlung Falckenberg: Die Deichtorhallen Hamburg bieten im Rahmen des Kultur-Open-Air eine informative Führung durch die aktuelle Ausstellung "PASSAGE" in der Sammlung Falckenberg an. Dadurch erhalten die Besucher tiefere Einblicke in die Arbeiten von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl.

Das Team von Atticat Swing veranstaltet eine Swingtanz-Party mit einem kostenlosen Lindy Hop Crashkurs für alle Tanzbegeisterten.

Der Harburger Gästeführer Hans-Ulrich Niels bietet zwei Rundgänge durch den Harburger Stadtpark an, um diesen aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Dabei teilt er nicht nur spannende historische Geschichten, sondern hat auch immer einen lustigen Spruch auf Lager.

Janina Warnk bietet für die kleinen Gäste einen Mitmachspaziergang an, bei dem sie spielerisch die Natur Harburgs kennenlernen können.

Die No Bones entführen Gäste jedes Alters in die faszinierende Welt des Puppenspiels. Mit Tanz, Gesang und Schauspiel begeistern die liebevoll aus verschiedenen Materialien gestalteten Darsteller Form von Sockenpuppen das Publikum mit ihrem Witz.

Das Rahmenprogramm ist kostenlos. Und um noch mehr Menschen zu ermöglichen Teil des „Sommer im Park 2024“ zu sein, wird erstmalig das partizipative Preismodell „pay what you want“ angeboten. Die Besucher können selbst entscheiden, welchen Eintritt sie zahlen möchten und wie viel ihnen die Kultur wert ist. Ausgenommen davon sind die Konzerte von Lotto King Karl und Stefan Gwildis.

Weitere Informationen zum Programm: www.sommer-im-park-harburg.de

Zu den Tickets: www.sommer-im-park-harburg.de/tickets/

Ticketvorverkaufsstelle: Harburg Info, Hölertwiete 6, 21073 Hamburg, Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.