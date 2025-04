Featured

Sonne und bis zu 18 Grad: Jetzt kommt das erste warme Frühlings-Wochenende

Harburg – Ein Hochdruckgebiet beschert uns derzeit nicht nur viel Sonnenschein und traumhafte Sonnenuntergänge, wie auf unserem Foto. Es bringt auch warme Frühlingsluft zu uns. In den kommenden Tagen wird es in Harburg Stadt und Land bis zu 18 Grad warm.

Bereits am heutigen Donnerstag kündigt sich das warme Wetter der nächsten Tage an. Nachts bleibt es allerdings noch frostig.

Sollten die Meteorologen Recht behalten, steht uns also das erste warme Frühlingswochenende bevor. Endlich wieder nach draußen, ohne zu frieren: Radfahren, Grillen, Arbeit im Garten, Spazierengehen und andere Aktivitäten an der frischen Luft stehen dann bei vielen Menschen ganz oben auf der Wunschliste. Allerdings könnte es am Sonntag

Also: Ab nach draußen und das erste Frühlingswochenende in vollen Zügen genießen.