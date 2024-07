Featured

Spaß für Zeitdetektive: Harburger Museum bietet Ferienprogramm an

Harburg - Die Sommerferien haben begonnen und auf alle Kinder, die nicht mit ihren Eltern in den Urlaub fahren, warten spannende Abenteuer: Das Archäologische Museum in Harburg stellt Daheimgebliebenen Fahrkarten für die spannende Welt der Archäologie aus.

Vom 20. bis 22. August können die Ferienkinder ab 8 Jahren jeweils von 10 bis 14 Uhr durch die abenteuerliche Geschichte unserer Vorfahren reisen: Am Dienstag starten sie bei den Steinzeitjägern, am Mittwoch reisen sie weiter zu den Bronzeschmieden und am Donnerstag sind sie bei den alten Römern zu Gast. Viele Spiele, Rätsel und Mitmachaktionen warten auf die Kinder.

Die Kosten betragen 6 Euro pro Tag, Anmeldung unter der Telefonnummer 040 42871-2497. Weitere Informationen unter amh.de

Außerdem findet das Programm „Großeltern & Enkel auf Zeitreise“ wieder statt: In den Ferien entdecken Großeltern und Enkel gemeinsam die faszinierende Welt der Archäologie. Auf der Tour, die durch die Archäologische

Dauerausstellung führt, erfahren die großen und kleinen Besucher spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten.

Geeignet für Kinder ab 6 Jahren, Termine: 7.8., 14.8., 28.8.2024, 14 bis 15:30 Uhr, Anmeldung unter 040 42871 2497.