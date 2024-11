Featured

Sparkasse Harburg-Buxtehude: "Aktion Weihnachtswunsch" startet zum 1. Advent

Tostedt - Wenn´s draußen wieder früher dunkel wird und die Adventszeit näher rückt, laufen die letzten Vorbereitungen für die "Aktion Weihnachtswunsch" zugunsten der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort. Ab Montag, 2. Dezember, also unmittelbar nach dem 1. Advent, hängen die Wunschzettel der Kinder und Jugendlichen an den geschmückten Weihnachtsbäumen in ausgewählten Sparkassen-Beratungscentern.

Bis zum 13. Dezember können sie von Kunden und Nicht-Kunden mitgenommen und erfüllt werden. Die "Aktion Weihnachtswunsch" ist eine Initiative des Lions-Club Buchholz-Nordheide und wird mit Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude durchgeführt.

„Die Kinder und Jugendlichen haben seit den Herbstferien mit großer Vorfreude ihre Wunschzettel gebastelt", berichtet Kathrin Hampfe, Fachberatung und Koordination der Jugendhilfe Friedenshort. "Hoch im Kurs stehen immer noch Spielzeuge, Puzzle, Gesellschaftsspiele und Stofftiere, aber eben auch Gutscheine, Computerspiele und Zubehör oder auch Handy-Karten", so Kathrin Hampfe weiter.

Bürger können den Kindern des Friedenshorts einen ihrer Wünsche erfüllen. Wie machen sie das? "Die Wunschzettel hängen an den Weihnachtsbäumen in Beratungscentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Buchholz, Jesteburg und Tostedt aus. Bis zum 13. Dezember kann man einen Wunschzettel abnehmen, das Geschenk kaufen, verpacken und es bis 17. Dezember wieder in der Sparkassen-Filiale abgeben", erklärt Sparkassen-Regionalleiter Thomas Müller. Er weist noch einmal auf den rechtzeitigen Abgabetermin der Geschenke hin. "Sonst kann es passieren, dass ein Geschenk nicht mehr unterm Baum landet und das wäre zu schade." Die Geschenke sollten einen Gegenwert von 25 Euro nicht übersteigen.

Die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort kümmert sich um rund 200 Kinder und Jugendliche von 4 bis 27 Jahren. Sie werden zu Hause betreut, in Tagesgruppen gefördert oder leben in einer der betreuten Wohngruppen in Tostedt und Umgebung.